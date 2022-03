Do Diário do Grande ABC



13/03/2022 | 15:12



A pandemia de Covid-19 produziu resultados estarrecedores em todos os setores da sociedade. Houve perda de vidas, prejuízos financeiros, redução de empregos, fechamento de negócios e uma série de outras ocorrências que fará com que este período que, tudo indica aproxima-se da reta final, seja lembrado por muito tempo.

Desde março de 2020, quando foi detectado o primeiro caso de Covid-19 no Grande ABC, muitos foram os acontecimentos que mexeram com a rotina dos moradores da região. Hábitos foram criados, como o uso de máscara e a higienização constante com álcool gel, dentre outros. E alguns deles certamente vão permanecer, mesmo não tendo mais a ameaça de mortes causadas pelo coronavírus.

Do ponto de vista coletivo, entre tantos sobressaltos, a região terá como legado o aumento no número de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) criados durante o período da pandemia. Em dois anos foram acrescidas 364 acomodações emergenciais, que estão distribuídas por seis cidades, apenas Rio Grande da Serra não possui.

Isso significa crescimento de 32,5% na oferta deste tipo de estrutura, passando de 1.120 em fevereiro de 2020 para 1.484 nos dias atuais. Dessa forma, a disponibilidade supera em muito o que é preconizado pela OMS (organização Mundial da Saúde), que indica entre dez e 30 leitos a cada 100 mil habitantes. No Grande ABC são 53 para a mesma quantidade de pessoas.

É um bom indicador, visto que a existência de instrumentos adequados pode ser a diferença entre a vida e a morte de um ser humano. Entretanto, ainda não é possível dizer que a saúde atravessa momento de excelência. Há muito ainda por fazer.

Especialista ouvida pela reportagem deste Diário alerta que a maioria dos leitos está em hospitais particulares e que estes são disponibilizados a uma parcela menor da população.

Equiparar a oferta entre público e privado tem de ser um norte para os gestores públicos. E quem contribuir para isso terá apoio da população.