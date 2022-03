Cardi B é a 1ª rapper a ter quatro músicas com 1 bilhão de streams no Spotify

13/03/2022 | 14:37



Cardi B tem feito sucesso nos últimos dias ao figurar em patamares inéditos no meio musical. Ela se tornou a primeira rapper feminina com quatro músicas a atingir 1 bilhão de streams cada no Spotify.

A medição, divulgada pelo Chart Data , que compila informações de diferentes plataformas da música, se refere às canções Girls Like You, I Like It, WAP e Taki Taki.

O fato de duas dessas músicas serem faixas de outros artistas (Taki Taki é de DJ Snake e Girls Like You é de Marron 5), Cardi B participa das composições e tem o nome marcado nelas. Por isso, é contabilizado no recorde.