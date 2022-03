No presente do anjo do BBB22, Maíra Cardi agradece Arthur Aguiar por não desistir do casamento

13/03/2022 | 14:11



Arthur Aguiar ganhou novamente a Prova do Anjo no BBB22. Portando, teve direito a um almoço especial com mais um vídeo enviado por sua família.

E, dessa vez, Maíra Cardi mandou um recado, quase como uma indireta, para os haters de seu casamento com o ator.

- Quando eu e o Arthur separamos foi muito difícil, mas quando a gente resolveu voltar foi pior do que quando a gente resolveu se separar. Porque agora, além de toda a dor que a gente já carregava do fim, a gente carregava a dor de todo o começo e ninguém acreditar. Por isso eu queria agradecer demais você meu amor, por não ter desistido do nosso casamento, por não ter desistido da nossa família.

Logo depois, a filhinha do casal, Sophia, de três anos de idade, apareceu dizendo que o ator é o melhor pai do mundo. Super fofa, ne?

Mais tarde, no almoço do anjo, Arthur deu mais detalhes sobre o recomeço do casal.

- Quando a gente voltou ninguém acreditava, era todo mundo assim: vamos esperar pra ver. Tem mais de um ano que ela não coloca aliança, que a gente não usa aliança. A gente decidiu que a gente queria começar nosso relacionamento do zero. Queria casar de novo e colocar outra aliança.