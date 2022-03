Chelsea vence Newcastle em jogo com manifestações da torcida contra sanções

13/03/2022 | 13:30



Protagonista de uma crise política nos bastidores, o Chelsea foi a campo neste domingo, no Stamford Bridge, e venceu o Newcastle por 1 a 0, com um gol de Havertz nos últimos minutos. O jogo, válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês, foi marcado por manifestações de torcedores contra as sanções sofridas pelo clube por causa da relação entre Roman Abramovich, dono do Chelsea, e o presidente russo Vladimir Putin.

Foi com essa atmosfera conturbada que o time comandado por Thomas Tuchel somou mais três pontos e chegou aos 59, consolidado na terceira colocação, mas a sete pontos do vice-líder Liverpool e a dez do líder Manchester City. O Newcastle, por sua vez, está em 14º, com 31 pontos.

Desde que o governo britânico anunciou sanções a Abramovich, oligarca russo que mantém relações próximas com Putin, responsável pela guerra na Ucrânia, o time londrino vive problemas nos bastidores. Antes das punições, Abramovich se movimentava para tentar vender o clube, mas a atual situação deixou o processo paralisado.

Sem poder vender mercadorias, renovar contratos e transferir jogadores, entre outras proibições, o Chelsea tem o futuro incerto. Por isso, alguns torcedores que foram ao Stamford Bridge neste domingo se posicionaram. Um deles exibia um cartaz com a frase "Não use o Chelsea para suas besteiras políticas". Outro vestia uma camisa com fitas tampando o logo da "Three", patrocinadora que rompeu contrato com o clube.

Foram vistas até manifestações de apoio diretas a Abramovich, como em uma faixa estendida na arquibancada que dizia: "O Império Roman", um jogo de palavras relacionando o primeiro nome do magnata ao Império Romano. Diante do clima externo estranho e das atuais incertezas, os jogadores entraram em campo e exibiram um futebol sem muita criatividade.

O time londrino ficou com a bola no pé na maior parte do tempo, mas muitas jogadas acabavam em cruzamentos ineficientes para a área. Do outro lado, o Newcastle também não se mostrava muito inspirado, mas teve alguns bons momentos no minuto final antes do intervalo, quando Mendy fez boa defesa para evitar gol de Almirón.

Após encerrar o primeiro tempo levando perigo, o Newcastle iniciou a etapa final da mesma maneira, com um chute do brasileiro Bruno Guimarães, nome presente na última lista de convocados para a seleção brasileira. No time inglês desde fevereiro, vindo do Lyon, o volante fazia apenas seu sexto jogo, o segundo como titular.

Bruno apareceu bastante, principalmente com bons desarmes, mas não voltou a levar perigo ao gol adversário. De modo geral, a partida seguiu com a posse de bola sob o controle do Chelsea, porém a falta de criatividade continuou atrapalhando. Então, aos 44, Jorginho acertou lindo lançamento para Havertz, que dominou e chutou para fazer o gol da vitória.

DERROTAS BRASILEIRAS E RAPHINHA DECISIVO - Além de Bruno Guimarães, mais brasileiros convocados por Tite estiveram em campo na rodada deste domingo no Campeonato Inglês. O Aston Villa de Philippe Coutinho perdeu por 2 a 1 para o West Ham, enquanto o Everton de Richarlison foi derrotado por 1 a 0 em duelo com o Wolverhampton.

O único selecionável que celebrou uma vitória foi o atacante Raphinha, autor de uma assistência para o segundo gol do Leeds durante o triunfo por 2 a 1 sobre o Norwich. O primeiro gol do Leeds também teve assinatura do Brasil, já que foi marcado pelo hispano-brasileiro Rodrigo Moreno. Em outro jogo do dia, o Watford, time do jovem João Pedro, venceu o Southampton por 2 a 1.