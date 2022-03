Luísa Sonza mostra mordomias nos bastidores de The Masked Singer Brasil

13/03/2022 | 13:10



Luísa Sonza será a jurada convidada no The Masked Singer Brasil deste domingo, dia 13. Durante as gravações, a cantora fez um pequeno registro dos bastidores e mostrou algumas mordomias que recebeu da produção do programa.

Enquanto retocava a maquiagem, Sonza pediu um cafezinho e acabou recebendo uma garrafa térmica inteira, só para ela!

- Já tô amando, confessou a cantora.

Já durante as apresentações, Luisa ainda pediu uma salada de frutas com uma aguinha para acompanhar. Que mordomia, né?