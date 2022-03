Ataque aéreo a base militar de treinamento perto da Polônia mata 35

13/03/2022 | 12:15



Autoridades da Ucrânia afirmaram neste domingo que ataques aéreos da Rússia contra uma base militar de treinamento no oeste do país deixaram 35 mortos. O local da base é próximo da fronteira com a Polônia, país membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), e ocorre após ameaças da Rússia de que carregamentos estrangeiros de armamento para ajudar os ucranianos seriam alvos legítimos.

Mais de 30 mísseis russos atingiram a base, que fica menos de 25 quilômetros distante do posto de controle mais próximo com a Polônia, segundo o governador da região de Lviv, no oeste ucraniano. A Polônia tem sido rota de trânsito para ajuda militar ocidental à Ucrânia, e os EUA ampliaram o número de soldados em solo polonês.

A base de treinamento de Yaroviv parece ser o alvo mais a oeste atacado pela Rússia em seus 18 dias de invasão militar à Ucrânia. O local, conhecido também como Centro Internacional de Manutenção de Paz e Segurança, é usado há tempos para treinar pessoal militar ucraniano, muitas vezes com instrutores dos EUA e de outras nações da Otan. Uma das exigências da Rússia para interromper a ação é que a Ucrânia não tente ingressar na Otan.

(Com Associated Press)