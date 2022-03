No BBB22, Viny e Eslô choram por serem comparados a Gil do Vigor e Juliette Freire

13/03/2022 | 12:11



A madrugada no BBB22 foi marcada por mais uma festa - dessa vez com shows de Luísa Sonza e Liniker. Os brothers curtiram muito, mas também protagonizaram momentos dramáticos.

Como foi o caso de Viny e Eslô. Em um determinado ponto da festa, os dois estavam conversando na sala e começaram a desabafar sobre as comparações com Gil do Vigor e Juliette Freire.

- Eu tenho muito medo deles [público] não gostarem de mim. De me compararem com Juliette. Quando eu estava na seletiva muita gente falava que eu seria comparada a ela. Eu não quero ser ela. Quero ser Eslovênia que chora e sofre, começou Eslô.

E Viny concorda:

- Eu sei o que você está sentindo. É bom que eu não estou sozinho. As pessoas também falavam que eu seria o próximo Gil do Vigor. Eu não queria que as pessoas me enxergassem como outra pessoa. Eu queria que elas me enxergassem com o primeiro eu! Não como o próximo fulano, não você como a próxima Juliette, mas como Vyni e como Eslô! Você continuou sendo quem é você mesma! Você ficou com medo mas continuou sendo quem você é! E eu fiquei me fechando. Tenho a sensação que eu tenha me libertado muito tarde. Se eu sair na terça-feira, vou sair com a cabeça erguida e com a consciência tranquila. Mesmo que por duas semanas, eu voltei a ser quem eu sou! Querem me comparar? Que me comparem!

Eu conto ou vocês contam?

Gustavo e Lucas mostram rachaduras na relação com Arthur Aguiar

Parece que Arthur já está perdendo aliados no jogo. Durante a madrugada, Lucas e Gustavo começaram a conversar sobre a Prova do Líder, e acabaram concordando que a postura do ator na disputa não foi das melhores.

- Eu falei que estava cansado, ele falou que era melhor eu desistir. Perguntou se eu aguentaria mais 36 horas, se não, era melhor sair. Um amigo não faria isso, disse Lucas.

- Jamais! Em prova de resistência, se você quer que a pessoa ganhe, você precisa incentivar a pessoa, concordou Gustavo.

E continua:

- Olha, não estou aqui para montar a caveira de ninguém. Mas, a verdade é que meu santo não bateu com o dele. Ele é um cara muito fechado e eu sou muito aberto. Tenho certeza que você, Scooby, Douglas, Paulo André, Laís, Eslô, Vini, são pessoas que eu quero encontrar lá fora. Com ele, acredito que não vamos ter essa abertura.