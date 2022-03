Lista de indicados, onde assistir... Saiba tudo sobre o Critics Choice Awards 2022

13/03/2022 | 12:10



A temporada de premiações já começou e neste domingo, dia 13, vai rolar o Critics Choice Awards. A premiação será realizada no famoso Fairmont Century Plaza Hotel, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e promete reunir os artista preferidos do ano para honrar as melhores realizações cinematográficas escolhidos pelos críticos de TV, cinema, veículos digitais e impressos.

Com 11 indicações cada, os destaques da noite são os longas Belfast e Amor, Sublime Amor. Já a estrelato nas categorias de atuação ficam por conta de Will Smith, Lady Gaga e Kristen Stewart. No Brasil, a cerimônia será transmitida nos canais da TNT, Youtube e TV, a partir das 21h.

Quem será que vai ganhar? A seguir, confira a lista completa para você torcer muito!

CINEMA

Melhor Filme

Amor, Sublime Amor

Ataque dos CãesBeco do Pesadelo

Belfast

Duna

King Richard: Criando Campeãs

Não Olhe Para Cima

No Ritmo do Coração

Tick, Tick?Boom!

Melhor Ator

Nicolas Cage ? Pig

Benedict Cumberbatch ? Ataque dos Cães

Peter Dinklage ? Cyrano

Andrew Garfield ? Tick, Tick?Boom!

Will Smith ? King Richard: Criando Campeãs

Denzel Washington ? The Tragedy of Macbeth

Melhor Atriz

Jessica Chastain ? Os Olhos de Tammy Faye

Olivia Colman ? A Filha Perdida

Lady Gaga ? Casa Gucci

Alana Haim ? Licorice Pizza

Nicole Kidman ? Being the Ricardos

Kristen Stewart ? Spencer

Melhor Ator Coadjuvante

Jamie Dornan ? Belfast

Ciarán Hinds ? Belfast

Troy Kotsur ? No Ritmo do Coração

Jared Leto ? Casa Gucci

J.K. Simmons ? Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee ? Ataque dos Cães

Melhor Atriz Coadjuvante

Caitríona Balfe ? Belfast

Ariana DeBose ? Amor, Sublime Amor

Ann Dowd ? Mass

Kirsten Dunst ? Ataque dos Cães

Aunjanue Ellis ? King Richard: Criando Campeãs

Rita Moreno ? Amor, Sublime Amor

Melhor Revelação

Jude Hill ? Belfast

Cooper Hoffman ? Licorice Pizza

Emilia Jones ? No Ritmo do Coração

Woody Norman ? Sempre em Frente

Saniyya Sidney ? King Richard: Criando Campeãs

Rachel Zegler ? Amor, Sublime Amor

Melhor Elenco

Belfast

Não Olhe Para Cima

Vingança & Castigo

Licorice Pizza

Ataque dos Cães

Amor, Sublime Amor

Melhor Diretor

Paul Thomas Anderson ? Licorice Pizza

Kenneth Branagh ? Belfast

Jane Campion ? Ataque dos Cães

Guillermo del Toro ? O Beco do Pesadelo

Steven Spielberg ? Amor, Sublime Amor

Denis Villeneuve ? Duna

Melhor Roteiro Original

Paul Thomas Anderson ? Licorice Pizza

Zach Baylin ? King Richard: Criando Campeãs

Kenneth Branagh ? Belfast

Adam McKay e David Sirota ? Não Olhe Para Cima

Aaron Sorkin ? Being the Ricardos

Melhor Fotografia

Bruno Delbonnel ? The Tragedy of Macbeth

Greig Fraser ? Duna

Janusz Kaminski ? Amor, Sublime Amor

Dan Laustsen ? O Beco do Pesadelo

Ari Wegner ? Ataque dos Cães

Haris Zambarloukos ? Belfast

Melhor Figurino

Jenny Beavan ? Cruella

Luis Sequeira ? O Beco do Pesadelo

Paul Tazewell ? Amor, Sublime Amor

Jacqueline West, Robert Morgan ? Duna

Janty Yates ? Casa Gucci

Melhor Cabelo e Maquiagem

Cruella

Duna

Os Olhos de Tammy Faye

Casa Gucci

O Beco do Pesadelo

Melhores Efeitos Visuais

Duna

Matrix Resurrections

O Beco do Pesadelo

007 - Sem Tempo para Morrer

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

Melhor Comédia

Duas Tias Loucas de Férias

Não Olhe Para Cima

Free Guy: Assumindo o Controle

A Crônica Francesa

Licorice Pizza

Melhor Animação

Encanto

Flee

Luca

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Raya e o Último Dragão

Melhor Canção

Be Alive ? King Richard: Criando Campeãs

Dos Oruguitas ? Encanto

Guns Go Bang ? Vingança & Castigo

Just Look Up ? Não Olhe Para Cima

No Time to Die ? 007 - Sem Tempo para Morrer

TELEVISÃO

Melhor Série de Drama

Evil

For All Mankind

The Good Fight

Pose

Round 6

Succession

This is Us

Yellowjackets

Melhor Ator de Série de Drama

Sterling K. Brown ? This is Us

Mike Colter ? Evil

Brian Cox ? Succession

Billy Porter ? Pose

Jeremy Strong ? Succession

Melhor Atriz de Série de Drama

Uzo Aduba ? In Treatment

Chiara Aurelia ? Cruel Summer

Christine Baranski ? The Good Fight

Katja Herbers ? Evil

Melanie Lynskey ? Yellowjackets

MJ Rodriguez ? Pose

Melhor Ator Coadjuvante de Série de Drama

Nicholas Braun ? Succession

Billy Crudup ? The Morning Show

Kieran Culkin ? Succession

Justin Hartley ? This is Us

Matthew Macfadyen ? Succession

Mandy Patinkin ? The Good Fight

Melhor Atriz Coadjuvante de Série de Drama

Andrea Martin ? Evil

Audra McDonald ? The Good Fight

Christine Lahti ? Evil

J. Smith-Cameron ? Succession

Sarah Snook ? Succession

Susan Kelechi Watson ? This Is Us

Melhor Série de Comédia

The Great

Hacks

Insecure

Only Murders in the Building

The Other Two

Reservation Dogs

Ted Lasso

What We Do in the Shadows

Melhor Minissérie

Dopesick

Dr. Death

It?s a Sin

Maid

Mare of Easttown

Missa da Meia-Noite

The Underground Railroad

WandaVision

Melhor Série Em Idioma Não-Inglês

Acapulco

Call My Agent!

Lupin

La Casa de Papel

Narcos: México

Round 6

Melhor Talk Show

The Amber Ruffin Show

Desus & Mero

The Kelly Clarkson Show

Last Week Tonight with John Oliver

Late Night with Seth Meyers

Watch What Happens Live with Andy Cohen