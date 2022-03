Morre Maurício Mindrisz, ex-secretário de gestões petistas e ex-presidente da FUABC

Matheus Silva Moreira



13/03/2022 | 11:16



Atualizada às 11h45

Ex-secretário nas gestões de Santo André e São Bernardo, além de ex-presidente da FUABC (Fundação do ABC) Maurício Mindrisz faleceu no início da manhã deste domingo. Ele tinha 68 anos, estava internado e tratava de um mieloma. Nos últimos dias, entretanto, o quadro se agravou.

A informação foi confirmada pelo Diário junto a políticos que atuaram ao lado de Mindrisz durante passagem pelas gestões do Grande ABC. O enterro tem previsão de acontecer amanhã, às 11h, no cemitério israelita do Butantã.

Ex-prefeito de São Bernardo e atual presidente estadual do PT, Luiz Marinho (PT), foi um dos primeiros políticos a prestar condolência aos familiares de Changola, como também era conhecido Mindrisz.

“Que notícia devastadora acabo de receber. Morreu o meu amigo e companheiro de luta Maurício Mindrisz. Que Deus conforte os corações de Ana, do Jonas, da sua neta Helena e de todos os familiares”, declarou Marinho em uma rede social.

Mindriz também atutou como superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). Atualmente era sócio da ABC Dados, instituição que atuava elaborando pesquisas, principalmente, para o Grande ABC.

Ex-prefeito de Santo André Carlos Grana (PT) declarou, ao Diário, que recebeu a infoamação da morte de Mindrisz coom "muita dor" e relembrou que foi amigo de Changola há mais de 40 anos. "Estivemos sempre juntos, do mesmo lado. É uma perda muito triste, principalmente para nós, de Santo André", declarou petista.