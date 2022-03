Yasmin Brunet fala sobre decepção e fãs apontam indireta para Gabriel Medina

13/03/2022 | 10:10



Os famosos podem ser até diferentes de nós em muitos sentidos. Mas, bem lá no fundo, eles são mesmo gente como a gente! E quem nunca soltou aquela indireta publicamente para ver se a carapuça servia em alguém? Com as celebridades isso também acontece, só que esses momentos não passam despercebidos. Yasmin Brunet, por exemplo, publicou um texto nas redes sociais que falava sobre decepção.

Não tem sentimento mais triste do que ver a pessoa te provando que ela é tudo o que os outros te alertaram, enquanto você defendia ela, disparou nos Stories.

Na mesma hora, a mensagem deixou os fãs intrigados e alguns internautas cogitaram ser uma indireta para o ex-marido da modela, Gabriel Medina.

Vale lembrar que o casal terminou o relacionamento em janeiro de 2022 após muitas polêmicas em torno da família do surfista. Eita!