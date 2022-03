Roberto Justus casa filha no luxuoso Copacabana Palace

13/03/2022 | 09:10



Roberto Justus é o tipo de paizão que adora estar presente na vida das filhas, seja as que já estão moças ou até mesmo das que ainda são pequenas. No último sábado, dia 12, ele reuniu a família para casar Luiza Justus com Stephan Panico no luxuoso hotel Belmond Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Para completar a cerimônia, Rafaela Justus, sua filha com a ex-esposa Ticiane Pinheiro, foi a daminha de honra da irmã.

Todo elegante de terno preto, César Tralli, atual esposo da apresentadora, também esteve presente no casório. Fofos, né?!