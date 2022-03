Nadal e Medvedev estreiam com vitória no Masters de Indian Wells

12/03/2022 | 22:14



O espanhol Rafael Nadal e o russo Daniil Medvedev estrearam com vitória no primeiro Masters 1000 da temporada 2022, disputado em Indian Wells, nos Estados Unidos. Nadal precisou de três sets para avançar, enquanto o novo número 1 do mundo garantiu a vaga na terceira rodada em sets diretos, neste sábado.

Invicto nesta temporada, Nadal faturou sua 16ª vitória no ano ao superar o jovem local Sebastian Korda por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 1/6 e 7/6 (6/3). O atual número quatro do mundo enfrentará agora o britânico Daniel Evans, que avançou ao eliminar o argentino Federico Coria (irmão mais novo de Guillermo) por 6/2 e 6/0.

Em grande fase, Nadal venceu os três torneios que disputou na temporada: o ATP 250 de Melbourne, o Aberto da Austrália e o ATP 500 de Acapulco. Ao levantar o troféu no Grand Slam australiano, ele bateu o recorde de títulos de torneios deste nível, com 21 troféus, superando o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic.

Apesar do embalo, o tenista espanhol se tornou baixa certa para a competição seguida a Indian Wells, o Masters 1000 de Miami, também nos EUA. A organização do torneio confirmou neste sábado que Nadal não competirá. Ele já indicou que deve alternar competições no circuito para não sobrecarregar a lesão crônica que tem no pé esquerdo.

ESTREIA COMO NÚMERO 1

Em sua primeira partida com o status de líder do ranking, Medvedev superou o checo Tomas Machac por 6/3 e 6/2. Seu próximo adversário será o francês Gael Monfils, que avançou ao despachar o sérvio Filip Krajinovic por 6/3 e 6/4.

No início da semana, o tenista da Rússia recebeu um troféu referente a sua ascensão ao topo do ranking pela primeira vez. Ele desbancou Djokovic, que perdeu pontos no ranking por não defender seu título do Aberto da Austrália do ano passado - foi deportado por não ter se vacinado contra a covid-19.

O sérvio também desfalca a chave de simples masculina em Indian Wells e também será baixa em Miami porque os EUA cobram comprovante de vacinação para a entrada no país. As ausências em série podem abrir caminho para Medvedev ampliar a vantagem na liderança do ranking.

Em outros resultados do dia, avançaram os espanhóis Carlos Alcaraz e Roberto Bautista Agut, o local Reilly Opelka, o georgiano Nikoloz Basilashvili, o britânico Cameron Norrie e o norueguês Casper Ruud.

FEMININO

Segunda cabeça de chave em Indian Wells, a belarussa Aryna Sabalenka cometeu 10 duplas faltas em sua estreia e foi surpreendida pela italiana Jasmine Paolini, por 2/6, 6/3 e 6/3. A queda da atual número três do mundo é a grande zebra do torneio feminino até agora.

As outras cabeças de chave não decepcionaram. A estoniana Anett Kontaveit (4ª) venceu a eslovaca Kristina Kucova por 6/4 e 6/1, enquanto a grega Maria Sakkari (6ª) eliminou a checa Katerina Siniakova por 6/3 e 7/5. A também checa Petra Kvitova (27ª), dona de dois títulos em Wimbledon, derrubou a belarussa Aliaksandra Sasnovich por 6/7 (4/7), 6/4 e 6/4.

Também venceram a checa Marketa Vondrousova (30ª), a belga Elise Mertens (20ª), a casaque Elena Rybakina (17ª) e a suíça Viktorija Golubic (31ª).