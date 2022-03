Alex Manente assume função de tesoureiro nacional do Cidadania

Sergio Vieira

Do Diário do Grande ABC



12/03/2022 | 21:45



O deputado federal Alex Manente (Cidadania), que tem domicílio eleitoral em São Bernardo, foi eleito tesoureiro nacional do partido para um mandato de quatro anos. Durante congresso nacional da legenda, realizado neste sábado (12), Roberto Freire também foi reconduzido ao posto de presidente nacional da sigla.

Com a nova missão, Alex Manente será o responsável por gerenciar, neste ano, os recursos dos fundos partidário e eleitoral do Cidadania, que, somados, alcançam a marca de R$ 150 milhões.

Para o parlamentar federal, a escolha consolida sua participação no processo de discussão de futuro do Cidadania. “É um momento importante, porque este congresso nacional é o primeiro após a intenção de federar com o PSDB, e agora fica concretizado esse trabalho. Saio do encontro com a responsabilidade, confiada por unanimidade, de dirigir a tesouraria do partido”, afirmou. “Nossa missão é ampliar o polo democrático e participar ativamente da construção das candidaturas da federação”, completou.

Hoje, o Cidadania conta com oito parlamentares federais e a expectativa da sigla é ampliar para o número de 15 a 20 deputados federais. Em São Paulo, o partido tem dois deputados federais (Alex e Arnaldo Jardim) e o horizonte é de dobrar a bancada na eleição de outubro deste ano.

Também neste sábado (12), o senador Alessandro Vieira, que era o pré-candidato da legenda à Presidência da República, pediu desfiliação do partido. Com isso, o caminho fica aberto, dentro do Cidadania, para o apoio definitivo ao nome de João Doria (PSDB). “A saída dele, em virtude de não ter construído a maioria em torno de sua candidatura, define o apoio do Cidadania, dentro dessa federação, à candidatura de Doria”, afirmou Manente.

O Cidadania aprovou a federação com o PSDB em reunião no dia 19 de fevereiro. Na ocasião, foram 56 votos favoráveis à aliança.

Além de Roberto Freire na presidência e Alex na tesouraria nacional, o partido elegeu os vice-presidentes Daniel Coelho, Eliziane Gama, Plínio Bittencourt e Rubens Bueno. A secretaria-geral ficará com José Regis Cavalcante.

O diretório nacional do Cidadania conta com 110 integrantes com representantes do partido no País, que elegem os 21 integrantes da executiva nacional. O Grande ABC passou a ter mais três nomes no diretório nacional: André Sicco, Priscila Rocha e Tite Campanella, Alex Manente, que disputará a reeleição a deputado federal, segue como líder do Cidadania na Câmara.