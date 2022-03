Rede Sustentabilidade aprova federação com PSOL

12/03/2022 | 18:19



O senador Randolfe Rodrigues (AP) anunciou neste sábado que o Rede Sustentabilidade aprovou federação partidária com o PSOL. "É com imensa alegria que anuncio que o nosso partido, Rede Sustentabilidade, decidiu, de forma unânime, pela federação com o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)", escreveu no Twitter. Segundo o senador, trata-se de um "passo importante" na luta contra o fascismo e por um Brasil mais justo e sustentável para o povo.