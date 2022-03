Água Santa e Santo André ficam no 1 a 1 no Inamar

Dérek Bittencourt



12/03/2022 | 17:12



O Estádio do Inamar, em Diadema, recebeu, na tarde deste sábado, 12, o dérbi entre Água Santa e Santo André, pela 11ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista. O Ramalhão saiu na frente, com Lucas Tocantins, mas o Netuno buscou a igualdade, em gol contra de Jeferson. O ponto para cada lado aproxima os vizinhos da salvação e, consequentemente, da permanência na elite estadual, além de deixar os dois na zona de classificação. Isso porque os diademenses, com 11, e os andreenses, com 12, ocupam provisoriamente a vice-liderança em suas respectivas chaves (o Água Santa no Grupo A e o Santo André no Grupo D).

Serginho e Thiago Carpini armaram Netuno e Ramalhão, respectivamente, com o que tinham de melhor. E o primeiro tempo foi bastante movimentado, com as equipes demonstrando muita vontade. Depois de o time da casa desperdiçar ótima oportunidade logo aos 30 segundos, com Vinícius, o Santo André assumiu o controle das ações e foi ligeiramente melhor e teve a melhor chance: após cruzamento, Lucas Tocantins cabeceou para o chão, a bola quicou e entraria no ângulo, mas Victor Souza fez excepcional defesa.

A segunda etapa começou debaixo de muita chuva e, logo aos seis minutos, os andreenses abriram o placar. Após jogada de Kevin pela esquerda, Todinho ajeitou no peito, tentou de voleio, errou o alvo, mas a bola foi na direção de Lucas Tocantins que, em posição legal (Hélder dava condição) só teve o trabalho de empurrar às redes: 1 a 0.

O gol teve efeito imediato no Água Santa, que passou a lutar pelo empate. Thiago Carpini precisou mexer no Santo André, mas, na tentativa de renovar o fôlego do sistema de marcação, acabou chamando o Netuno ainda mais para cima e o empate foi questão de tempo. Aos 32, Fernandinho cobrou escanteio, a bola desviou em dois jogadores andreenses (Jatobá e, por último, Jeferson) e entrou no canto, sem chances para Jefferson Paulino.

Daí em diante, a partida ganhou ainda mais em emoção, mas a vontade de vencer era tanta que atrapalhou ambos os times - os erros no último passe foram determinantes. Assim, o empate perdurou até o apito final.

"Ponto importante, contra um adversário muito difícil, acredito que um dos melhores da competição. Agora é descansar porque temos um grande jogo contra o Santos, na Vila Belmiro", disse o atacante Fernandinho, do Água Santa, falando sobre o último embate do Netuno, domingo, na Baixada Santista.

"Infelizmente tomamos o gol no final, mas lutamos até o fim. Estou feliz pelo gol, por ter ajudado a equipe. Agora é buscar a classificação no próximo jogo", projetou o atacante Lucas Tocantins, citando a partida contra a Inter de Limeira, domingo, no Bruno Daniel.