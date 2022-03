Irmão de Pedro Scooby fala de apagões do surfista no BBB22: - É de família

12/03/2022 | 16:10



Os apagões de Pedro Scooby já viraram um dos maiores memes do BBB22. Caso você esteja por fora, o público adora quando o surfista simplesmente fica fora do ar durante uma conversa ou algum momento no reality. Os casos ficaram tão famosos, que até o João Vianna, irmão do atleta, foi questionado sobre o assunto.

Em conversa com Sonia Abrão, no A Tarde é Sua, o rapaz contou que esse jeitinho é de família, e que ele e a mãe, Gracinda Mota, também ficam meio desligados do nada.

- Esse jeito dele, que para de vez em quando... Isso é de família, eu sou assim e minha mãe também é assim. É uma herança que a gente teve de família, não tem o que fazer.

João ainda falou que toda a família está torcendo para Scooby no reality.

- A gente está torcendo que ele saia vencedor lá na casa, o Brasil está amando ele esse cara gente boa, parceiro de todo mundo. Ele é um cara maravilhoso, a gente está na torcida para ele sair vencedor.