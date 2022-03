Operação da PM prende 11 pessoas e recupera 13 veículos no Grande ABC

Do Diário do Grande ABC



12/03/2022



O Operação “Grande ABC Mais Seguro” realizada ontem (11) pelo CPA/M-6 (Comando do Policiamento de Área Metropolitana Seis) resultou na prisão de 11 pessoas e na recuperação de 13 veículos, de acordo com balanço divulgado neste sábado (12) pela PM (Polícia Militar).

A maior concentração de policiais ocorreu no início da tarde, em Diadema, de onde o contingente policial foi direcionado para diversos pontos da região, com o principal foco de combater os crimes violentos contra a vida das pessoas.

A operação contou com mais de 360 policiais militares e 210 viaturas e realizou vistorias em bloqueios, ação de visibilidade e incursões em comunidades com informações de pontos com incidência de criminosos.

Entre as 11 pessoas que foram presas, sete foram enquadradas em flagrantes pelos crimes de roubo, furto, jogo de azar e tráfico de drogas. Outras quatro pessoas eram procuradas da Justiça Capturados. Mais de 900 veículos entre, carros e motos, foram vistoriados.

As ações policiais resultaram na apreensão de mais de 600 gramas de drogas, dois aparelhos celulares, um simulacro de arma de fogo e nove máquinas caça níquel. Os 13 veículos recuperados haviam sido roubados ou furtados e foram devolvidos aos seus proprietários.

O comandante do CPA/M-6, Coronel Hélio Jesus dos Santos, ressaltou que todos os esforços da PM continuarão sendo direcionados para o combate à criminalidade e a proteção das pessoas em toda região do Grande ABC. A corporação reforça que a população pode colaborar com a segurança pública através do telefone 190 ou do Disque Denúncia 181, sem a necessidade de se identificar.