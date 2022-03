Hospital em São Caetano realiza simulado de mútiplas vítimas

Do Diário do Grande ABC



12/03/2022 | 15:56



O Hospital São Luiz São Caetano, integrante da Rede D''''Or, realizou na manhã deste sábado(12) o simulado anual de múltiplas vítimas. Mobilizando 80 profissionais e duas ambulâncias, a atividade teve como objetivo preparar a equipe para atendimento em caso de catástrofe, garantindo a segurança e qualidade assistencial.

Diretora geral da unidade hospitalar, a médica Michele Batista destacou que o simulado de múltiplas vítimas, do ponto de vista profissional, é enriquecedor para a equipe, para o desenvolvimento de habilidades e interação entre as áreas do hospital.

“A unidade hospitalar está preparada para receber vítimas de acidente em catástrofe, possui pronto socorro adulto, cardiológico, infantil e obstétrico, respectivamente terapia intensiva para as linhas de cuidado, sendo um hospital geral, completo, com avançado parque tecnológico, centro cirúrgico diferenciado, além de atendimento em hemodinâmica”, concluiu.