'Pensem nas crianças', diz papa Francisco ao pedir o fim da guerra na Ucrânia

12/03/2022 | 15:34



Em um apelo pela paz, o papa Francisco defendeu o fim do conflito causado pela invasão da Ucrânia pela Rússia e enfatizou o impacto dos confrontos nas crianças. "Jamais a guerra", ressaltou o Sumo Pontífice, em publicação feita no Twitter. Francisco pediu que as partes envolvidas "pensem nas crianças", das quais se tira a esperança por uma vida digna e que passam a ter como brinquedos os resíduos bélicos. "Em nome de Deus, parem", exortou o papa.