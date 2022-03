Filippi faz reunião de dois dias com primeiro escalão

Do Diário do Grande ABC



Para planejar as ações da administração para os próximos meses, o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), realizou reunião com o primeiro escalão da cidade durante dois dias. No encontro, secretários e dirigentes de autarquia apresentaram balanço das medidas adotadas até agora e fizeram projeções das atividades para os meses seguintes. Ao longo deste ano, entretanto, o prefeito petista trocou alguns dos comandos das pastas. Neste mês, por exemplo, Filippi promoveu mudança no secretariado e passou a vice-prefeita, Patty Ferreira (PT), para a pasta de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Já em janeiro, Oswaldo Misso assumiu a vaga de José Evaldo Gonçalo, que foi exonerado, na pasta de Transportes e Mobilidade.

O advogado Ariel de Castro Alves, ativista das causas humanitárias, foi nomeado pelo presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Bernardo, Luiz Ricardo Bertanha, para presidir a comissão de direitos humanos da entidade, na tarde de ontem. Com longa estrada de atuação nessa área, atualmente Ariel de Castro Alves é também presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, entidade mais antiga do Brasil que luta pelos direitos humanos.

Em visita ao secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, o deputado estadual Thiago Auricchio (PL) e o secretário de Governo de São Caetano, Jefferson Cirne, pediram recursos para a implantação do Complexo Municipal de Diagnóstico e Reabilitação da Pessoa com Deficiência. No comando da pasta, Cirne tem recebido status de primeiro-ministro na gestão de José Auricchio Júnior (PSDB).