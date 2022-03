Rússia alerta que considerará alvos carregamentos ocidentais de material militar

12/03/2022 | 14:12



Um diplomata russo de alto escalão alertou que Moscou pode ter como alvo carregamentos ocidentais de equipamentos militares para a Ucrânia. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse neste sábado (12) que Moscou avisou os EUA que veria as entregas de armas ocidentais à Ucrânia como alvos.

Ryabkov disse que a Rússia "alertou os EUA que injetar armas de vários países não é apenas um movimento perigoso, é uma ação que torna esses comboios alvos legítimos".

Ele também denunciou as sanções dos EUA contra Moscou como uma "tentativa sem precedentes de dar um duro golpe em vários setores da economia russa", mas observou que Moscou agirá de maneira comedida para evitar se machucar.

Ryabkov disse que a Rússia não tem intenção de expulsar a mídia e as empresas ocidentais em meio às crescentes tensões com o Ocidente, acrescentando que "não vai agravar a situação". Fonte: Associated Press.