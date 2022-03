Brunna Gonçalves sobre repescagem no BBB22: Estou de boa na minha casinha

12/03/2022 | 14:10



Muito se comenta sobre a possibilidade de uma repescagem no BBB22. Mas, para Brunna Gonçalves, essa não é uma opção boa no momento. Em entrevista ao colunista Leo Dias, a sister revelou que não voltaria ao confinamento do reality.

- Acredito que não voltaria não. Estou de boa na minha casinha.

Questionada sobre o quanto teria lucrado com a participação no programa, Brunna disparou:

- Plantas não perdem contratos. Agora vou correr atrás do meu R$1,5 milhão do lado de fora do programa.

Gonçalves ainda contou que está ansiosa para começar os ensaios para o desfile da Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis.

- Estou doida para ir para a quadra sambar com a minha amada Beija-flor.