Príncipe Harry não retornará ao Reino Unido para homenagens à príncipe Philip

12/03/2022 | 13:10



Rainha Elizabeth II está desesperada para conhecer a nova bisneta, Lilibet Diana, filha de príncipe Harry e Meghan Markle. O encontro entre as duas, poderia acontecer ainda este mês, durante um serviço de ação de graças que acontecerá em homenagem à príncipe Philip, mas o caçula de Lady Diana já quebrou as expectativas dizendo que não participará do evento.

A homenagem acontecerá, um pouco antes da morte de príncipe Philip completar um ano. Em 2021, devido a pandemia, o funeral do monarca só pôde contar com a presença de 30 pessoas. Por isso, essa será uma oportunidade para que representantes de instituições de caridade e organizações com as quais o príncipe Philip trabalhou possam se despedir dele apropriadamente.

Segundo informações da revista People, através de um porta-voz, o Harry declarou que não poderá comparecer dessa vez, mas garantiu que retornará ao Reino Unido em breve.

Meghan e Harry estão morando com os dois filhos, Archie e Lilibet Diana, em Montecito, na Califórnia, Estados Unidos.