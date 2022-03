MC Mirella elogia após Brunna Gonçalves falar de intimidade com Ludmilla: Uns têm nojinho, outros se lambuzam

12/03/2022 | 13:10



Bruna Gonçalves virou assunto na web após dar uma entrevista para o programa Prazer Feminino, de Karol Conká e Marcela McGowan, falando da intimidade com a esposa Ludmilla. A fala da ex-BBB22 ficou tão famosa, que até MC Mirella usou as redes sociais para falar sobre o assunto.

- Eu me senti muito mais confortável, sabe?! Quando eu recebo sexo oral de uma mulher do que de um homem. [?] Tô no mesmo barco, está tudo certo, tenho o que ela tem. Não tem nem comparação, disse Brunna.

E continua:

- Então gente, eu amo cheiro da pepeka do mozão. Quando eu acabo [sexo oral] eu falo assim: ai gente, que cheirinho maravilhoso, meu deus. É incrível, eu amo, eu amo. Eu sempre gosto de tomar banho antes, sou muito chata. [?] Ficar preparada, cheirosinha.

Nas redes sociais, Mirella repostou o vídeo de Brunna e comentou:

Enquanto tem uns que tem nojinho de cair de boca. [Risos] Quem gosta, gosta. [...] Enquanto uns tem nojinho, outros se lambuzam, faça a escolha certa pra sua vida.