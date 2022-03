Doria: SP alcança terceiro lugar em ranking mundial de vacinação contra Covid

12/03/2022 | 12:15



O Estado de São Paulo alcançou o terceiro lugar em ranking mundial de vacinação contra a Covid-19, segundo o governador João Doria. Ele fez o comentário em sua conta no Twitter.

Doria escreveu ainda que, se o Estado fosse uma nação, estaria em terceiro lugar entre os países que mais vacinam no mundo, com 83,69% da população com esquema vacinal completo.

Dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa com as secretarias de 26 Estados e Distrito Federal mostram que o Brasil já vacinou com duas doses ou dose única 157,33 milhões de habitantes do País, o equivalente a 73,24% do total.