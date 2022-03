No BBB22, Paulo André se revolta após Prova do Líder ser decida na sorte: Ficava mais 48 horas

12/03/2022 | 12:11



O desfecho da Prova do Líder não agradou a todos no BBB22. Após quase 24 horas de disputa, como combinado com o público, a produção parou a dinâmica e usou um sorteio para definir a liderança da semana. A decisão foi tomada por questões de saúde dos próprios participantes, mas se perguntassem para eles, talvez essa não fosse a melhor saída.

Paulo André, por exemplo, ficou revoltado ao perder o sorteio para Lucas - que é o novo líder da semana. Em conversa com os aliados no quarto grunge, ele disparou:

- Fiquei 24 horas inteiro pra não ganhar o bagulho. Pô, qual é mano? Tô muito inteiro. Se botassem 48 horas, eu ficava mais 48 horas. P***a, sortear? Sacanagem demais! Sorteio é f**a. [...] Fiquei quase 24 horas pra p***a da prova ser decidida em sorteio? Era mais fácil ter saído antes e não ter essa decepção. Não tem como não ficar p**o. [...]Machuca, ainda mais por quem eu estava lá, pelo meu filho, ele ficou 21 dias no hospital, o que é 24h aqui em pé, eu ficava pensando nisso e tudo me levava a 72h.

Jessi finalmente vai para o vip

Mas, se teve algum lado bom de tudo isso, é que Jessilane finalmente entrou para o vip. Caso você esteja por fora, a sister está na xepa desde a primeira semana do programa.

A emoção foi tanta, que Jessi até se confundiu enquanto fazia uma bife para os amigos. Acostumada com a outra cozinha, a sister acabou usando açúcar ao em vez de sal para temperar a carne. Eita!

Lucas faz estratégias para o paredão

Já no quarto do líder, Lucas e Eslovênia começaram a planejar o paredão da semana. A indicação mais provável seria Eli, mas, talvez, numa tentativa de proteger o amigo, a sister começou a jogar alguns outros nomes na mesa.

- Se você votar em Eli, é o que eles imaginam. Mas se votar em algum deles, vão ficar [surpresos] porque não esperam.

- Se eu fizer isso, vou ter que conversar com a pessoa antes, comenta Lucas.

- Eu faria isso se fosse uma pessoa próxima de você, aconselha Eslô

- Eu não sei a relação de vocês, mas o que eu acho que é tu indicaria um desses dois [segurando os bonecos de Pedro Scooby e Paulo André].

- São as pessoas que eu tenho menos interação, concorda Lucas.

- Seria incrível, comenta Eslô.

Sentimos uma manipulação aí, e vocês?