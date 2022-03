Rio de Janeiro volta para bandeira verde do mapa de risco da covid

12/03/2022 | 11:30



Depois de três meses, a bandeira do mapa de risco da covid-19 voltou a ficar verde no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 11. Isso indica que o risco para a doença é muito baixo no Estado. Somente a região Noroeste está no alerta laranja (risco moderado), conforme a Secretaria da Saúde. Em seis regiões, o perigo é baixo. Outras duas têm alerta mínimo.

"Isso consolida a queda na onda de transmissão da Ômicron, que foi responsável pelo maior pico de casos desde o início da pandemia", disse, em nota, o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Chieppe. "Com a evolução na campanha de vacinação, essa explosão do número de casos não se refletiu na demanda por internação nem no número de óbitos", destacou.

O mapa mostra que as regiões Metropolitana I e II têm sinal verde (risco muito baixo). Já a centro-sul, a Médio Paraíba, a Serrana, a Norte, a Baixada Litorânea e a Baía da Ilha Grande apresentam alerta amarelo (risco baixo). A Noroeste segue no laranja.

Entre 1º e 08 de março, a taxa de positividade para covid em testes RT-PCR, padrão ouro, realizados em unidades de saúde foi de 5%, destacou a pasta da saúde. Na quinta-feira, 10, a taxa de ocupação de leitos para a doença estava em 17,9% para UTI, e 10,3% para enfermaria.

A secretaria ainda comparou dados epidemiológicos das semanas 7 (13/2 a 19/2) e 9 (27/2 a 05/3), que mostram a queda de indicadores. O número de internações por covid caiu 88,78%. Saiu de 214 para 24. Os óbitos encolheram 79,54%. De 220 passou para 45.