Enzo Celulari conhece a irmã caçula: Primeira selfie

12/03/2022 | 11:11



Algumas celebridades têm irmãos bem mais novos. E Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e Edson Celulari, acaba de entrar para essa lista com o nascimento da filha mais nova do pai com a atual esposa, Karin Roepke. Essa é a terceira filha de Celulari, que além de Enzo também é pai de Sophia Raia, frutos do seu antigo casamento com Claudia.

Assim como um grande irmão babão, Enzo conheceu a caçula da família, que nasceu em fevereiro de 2022, e, nas redes sociais, postou cliques da pequena:

Ela me esperou para tirar a primeira selfie dela. Bem-vinda, princesa. Te Amo, Chiara.

Fofos!