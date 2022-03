Marcelo Melo perde nas duplas e cai no primeiro jogo em Indian Wells

12/03/2022 | 10:42



Marcelo Melo perdeu logo na primeira partida da disputa de duplas, na madrugada deste sábado, e já se despediu do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Ao lado do parceiro croata Ivan Dodig, o brasileiro foi eliminado ao ser derrotado por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/1 e 2/10, pelos australianos Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis, atuais campeões do Aberto da Austrália.

O torneio australiano vencido pelos carrascos deste final de semana foi, inclusive, a última competição na qual Melo comemorou um triunfo, também ao lado de Dodig, quando bateram Hugo Nys e Adrian Mannarino na primeira rodada. Na sequência, caíram para os italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini. Desde então, o brasileiro de 38 anos não venceu mais, tanto que acumulou a sexta derrota seguida.

Em quadra nesta madrugada, depois de um primeiro set equilibrado, no qual foram derrotadas graças à qualidade dos rivais nas devoluções, Melo e Dodig fizeram um segundo set dominante, perdendo apenas dois pontos no saque, após início avassalador, e venceram por 6 a 1.

Com o empate, a decisão foi para o match tie-break, no qual os australianos retomaram o domínio e aproveitaram os erros dos adversários para vencer. Classificados, Kyrgios e Kokkinakis vão enfrentar, na próxima fase, os norte-americanos John Isner e Jack Sock, que avançaram após vitória sobre os croatas Mate Pavic e Nikola Mektic, com parciais de 7/5 (7/2), 3/6 e 10/1.

SIMPLES FEMININO - Enquanto isso, na disputa do simples feminino, que teve a eliminação da brasileira Bia Haddad durante a noite de sexta, a madrugada foi ruim para as favoritas. A ucraniana Elina Svitolina, 18ª do ranking e cabeça 12, caiu para a britânica Harriet Dart, com uma parcial de 2/6 e duas de 6/3.

Outra eliminada foi a campeã olímpica Belinda Bencic, número 25 do mundo, que perdeu por 6/4 e 6/3 para a estoniana Kaia Kanepi, 63º colocada do ranking. Antes disso, mais cedo, Karolina Pliskova e Garbiñe Muguruza, oitava e nona colocadas, respectivamente, já haviam caído nos jogos do meio da noite.

Já a jovem norte-americana Coco Gauf, número 17 do mundo aos 17 anos, avançou após superar a compatriota Claire Liu, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6, e vai enfrentar a romena Simona Halep.