Bruna Marquezine chora ao receber carinho dos fãs após escalação em filme da DC Comics: Me questionei se eu era merecedora

12/03/2022 | 10:10



Ela está toda internacional! Bruna Marquezine não conteve a emoção e voltou a falar sobre a sua escalação no filme Besouro Azul, da DC Comics. A atriz é uma das poucas brasileiras a compor o time de heroínas do estúdio e usou as redes sociais, na noite da última sexta-feira, dia 11, para agradecer o carinho que tem recebido do público.

Visivelmente emocionada, Bruna contou que o longa é a sua primeira oportunidade em Hollywood e, após ter sido alvo de haters por tanto tempo, está desacostumada a receber mensagens de carinho de desconhecidos. Com lágrimas nos olhos, ela disparou:

- Eu normalmente não falo aqui, mas eu tive que parar nesse instante, do jeito que eu estou, tirando maquiagem, porque me emocionei mais uma vez. Eu tenho me emocionado com muita frequência. E eu estou muito grata. Eu fui pedir um creme de aspargos no serviço de quarto agora [do hotel] e quem me atendeu foi o Alexandre, muito gentil e educado, e no final da ligação, ele falou: Ó, parabéns, viu? Parabéns pelo filme, eu fiquei felizão, daí eu me emocionei, começou.

- Hoje no trabalho, no final da diária, eu recebi um bolo e ouvi as pessoas dizendo que tinham muito orgulho de mim. E eu estou assim, sem palavras com o carinho que estou recebendo. Eu quero falar isso aqui porque eu quero agradecer. Quero que saibam o quanto eu estou grata, o quanto eu estou aproveitando cada segundo desse momento. É muito especial saber que tem pessoas que torcem por você. Por muito tempo eu acreditei no que me falavam [críticas]. E me questionei se eu era merecedora do lugar que eu estava. Eu sou, e é muito legal ver as pessoas falando com você. Porque você fala: Não é que é verdade? Não é que eu trabalho há 20 anos da minha vida? Caraca, não é que eu batalhei a beça? Que coisa!, desabafou.