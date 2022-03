IICA: curso para agricultor vai discutir pandemia e oportunidades de superação

12/03/2022 | 10:00



O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) oferece gratuitamente o curso virtual sobre capacitação "Recuperação verde e resiliência, impactos da pandemia de Covid-19 nos pequenos e médios agricultores, agronegócios e produtores agroalimentares: oportunidades e estratégias para superá-la". O evento começa na próxima segunda-feira (14) e vai até o dia 25 de março.

Conforme comunicado do IICA, a capacitação é destinada a produtores do setor agroalimentar de oito países beneficiários do projeto Readiness financiado pelo Fundo Verde: Brasil, México, Guatemala, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Uruguai. A plataforma estará disponível em português.

O objetivo é estimular o fortalecimento de pequenos e médios produtores e do agronegócios por meio do acesso à informação com relação ao vigor da atividade agrícola pós-pandemia. O foco do curso é segurança alimentar, saúde, equilíbrio ambiental e a recuperação verde. Neste sentido, procura também sensibilizar sobre o impacto da pandemia no setor agroalimentar e quais são as oportunidades para superá-la.

O curso tem cinco módulos e o aluno precisa destinar 45 minutos por dia, o que permite uma aprendizagem adaptada ao ritmo de cada pessoa. A trajetória de aprendizagem é considerada por um total de 10 dias e, ao final, é emitido um Certificado de Aprovação. Inscrições podem ser feitas no seguinte endereço: https://recuperacionagricolaiica.org/. O IICA destaca que é importante que o cadastro seja feito com e-mail pessoal, não institucional.