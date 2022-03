EC S.Bernardo enfrenta mais um time do G-8 da Série A-3

Dérek Bittencourt



11/03/2022 | 22:10



O EC São Bernardo volta a campo hoje e, pela quarta vez nas cinco últimas rodadas, vai encontrar um adversário do G-8 do Campeonato Paulista da Série A-3. A partir das 15h, no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, mede forças com o Capivariano. E, dependendo de combinação de resultados, o Cachorrão pode consolidar a classificação à segunda fase vencendo o compromisso no Interior.

Em toda a competição, inclusive, o EC São Bernardo vem se dando melhor como visitante do que como mandante. Fora de casa o EC São Bernardo está invicto, tendo superado Bandeirante, Votuporanguense e Noroeste e empatou com Matonense e Nacional. Assim, com tal desempenho, figura nas primeiras colocações da classificação.

“Vamos em busca de manter nosso desempenho fora de casa (três vitórias e dois empates) e, com isso, nos aproximar da classificação, que é o primeiro objetivo. O adversário tem muita qualidade, principalmente pelo desempenho dentro de campo nos últimos jogos. Porém, estamos focados em conquistar o resultado positivo e trataremos essa partida também como final”, destacou o técnico Renato Peixe, que tem todo o grupo disponível e ainda ganhou como reforço o atacante Maurinho, contratado.