Meu lugar de fala é ao lado delas

Mês passado comemoramos os 90 anos do voto feminino no Brasil, uma conquista importante fruto de muita luta por espaços e direitos, mas olhando para a nossa sociedade, especialmente para os espaços de poder, pergunto: será que avançamos o suficiente? Claro que não!



Observando a composição das casas legislativas, chefes de Executivo e suas equipes e instâncias superiores do Judiciário percebemos facilmente que, mesmo fazendo parte de decisões importantes no papel de eleitoras, a representação feminina na tomada de decisões ainda é muito modesta nesses espaços. Para exemplificar de forma simples, no Grande ABC não temos nenhuma prefeita e de 143 parlamentares nas sete câmaras municipais apenas oito são mulheres, ou seja, nossa região é predominantemente ocupada por homens no poder, e é apenas reflexo das demais instâncias. Isso afeta diretamente nas tomadas de decisões políticas, o que as coloca à margem dos processos de elaboração das políticas públicas representativas, um dos fatores que impedem a equidade de gênero, além de enfraquecer a democracia.



É preciso mudar a visão do homem em relação ao empoderamento feminino. Não se trata de uma disputa, mas sim do compartilhamento justo de espaços que deveriam ser naturalmente ocupados pelas mulheres também, e não majoritariamente e injustamente por homens. Muitos podem estar pensando agora que este não é o meu lugar de fala, mas eu quero fazer parte deste lugar, não como protagonista, mas ao lado delas, com respeito, admiração, compreensão e parceria. Participar da luta ao lado da mulher pela igualdade de gênero e pelo empoderamento feminino é, para mim, movimento de justiça, e aqueles que se importam com justiça devem se juntar a elas.



Como bem disse a filosofa feminista Simone Beauvoir, ‘toda a história feminina foi feita pelo homem. Assim como na América, não há problema com os negros, mas sim com os brancos; assim como o antissemitismo não é um problema judaico, é nosso problema; então o problema da mulher sempre foi um problema do homem’.



Ou seja, se estamos onde estamos é porque aqueles que historicamente detêm a maior parcela do poder e capacidade de influência assim desejaram, portanto, modificar essa estrutura machista é também papel dos homens.



Neste sentido, como integrante do gênero, historicamente responsável por essa desigualdade entre homens e mulheres, me sinto no dever de me posicionar ao lado delas, e mais, de ensinar meus filhos a fazerem o mesmo e convencer meus amigos assim agirem, bem como todas as pessoas que eu puder alcançar. É sobre isso!



Eduardo Leite é vereador de Santo André e primeiro secretário da mesa na Câmara Municipal.



PALAVRA DO LEITOR

Máscara – 1

Que chegue logo em Santo André (São Bernardo se opõe ao Estado e libera máscara em local fechado). Máscaras não protegem 100%, as de tecido então nem se fala. Agora, que estamos todos vacinados, não tem necessidade de manter isso.<EM>

Sara Miranda

do Facebook



Máscara – 2

Parabéns para o prefeito. Qual a diferença de um estádio de futebol, onde se aglomeram muitos, com um shopping, em que ninguém se encosta?

Cláudio Augusto Alves

do Facebook



Lula

Lula não é culto, no sentido mais comum do que é isto de ser culto. Lula não é culto, mas apoiou a cultura. Poucos presidentes fizeram pela cultura e pela educação o que Lula fez.

João Baptista Herkenhoff

Vitória (ES)



Teria controle

Com a alta do petróleo em virtude da guerra entre a Rússia e Ucrânia, a conta demorou, mas chegou (Economia, ontem). Se não houvesse tantos partidos políticos, com tantos vereadores, deputados estaduais e federais, senadores, e todos eles com seus incontáveis números de assessores, hoje o Brasil, com todos os problemas que o mundo vem passando, estaria em situação totalmente controlável. Infelizmente, o cabidão de emprego, criado a partir do ano de 1985, mudou o rumo da Nação. Vamos ter fé para dias melhores, pois a esperança ainda é a última que morre.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá



Mais caros

Em meio à perversa guerra da Rússia contra Ucrânia, e com o Brasil com a economia quase estagnada, a Petrobras reajusta preços dos combustíveis até 24,9%. O gás deve subir 16%; a gasolina, 18,7%, ou em torno de mais R$ 0,45 por litro; e o diesel, 24,9%. A Petrobras está errada e atuando contra o povo brasileiro? Não! Quem está errado e não têm se importado com o desenvolvimento do País são Jair Bolsonaro e o Congresso, que só pensam no que é de mais perverso. A imagem do Brasil, que ficou ruim nesta gestão, deve piorar.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro nunca conseguiu vencer uma batalha contra os ‘tubarões’ da Petrobras. Chegou a trocar um presidente civil da estatal por militar e ficou até pior. Os investidores que mandam na diretoria só querem lucros. Mas o presidente tem duas opções para conter a alta e até reduzir o preço dos combustíveis com apenas uma canetada que ele tem poder. 1 – suspender a exportação de derivados de petróleo e segurar toda a produção para o mercado interno. 2 – proibir a adição de etanol na gasolina. Isso vai fazer o etanol sobrar nas usinas e seu preço cair vertiginosamente.

Moyses Cheid Junior

Capital



Brasil

Denegrir o trabalho de Sergio Moro, favorecer os malfeitores envolvidos na Lava Jato e violar a Carta Magna deveriam ser pecados e irem para o inferno, mas, segundo disse Charles De Gaulle, ‘O Brasil não é um país sério’.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Líderes

Ao assistir às infrutíferas tentativas diplomáticas para não haver invasão à Ucrânia, bem como as inócuas sanções ocidentais impostas à Rússia no pós-invasão, vejo como o Ocidente está carente de líderes. Num mundo que já tivemos ícones de liderança como Churchill, Thatcher, De Gaulle, Kennedy, Reagan e até Trump, hoje temos que nos contentar com Boris, Macron e Biden, idoso senil que não tem a menor ideia do que está fazendo lá. Enquanto isso, Putin tripudia sobre o povo ucraniano, dando verdadeira banana para o Ocidente, Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e ONU (Organização das Nações Unidas).

Vanderlei A. Retondo

Santo André