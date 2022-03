Vereador de Balneário Camboriú sugere a 'pessoas feias' que usem máscaras

11/03/2022 | 21:02



Uma publicação que gerou repercussão negativa foi o motivo de Victor Hugo Forte (PL), vereador de Balneário Camboriú, cidade a 80 quilômetros de Florianópolis, pedir desculpas publicamente. "Prefeitura de Balneário Camboriú solicita aos munícipes feios que continuem de máscara", escreveu no post em tom de brincadeira. A publicação, feita originalmente para um grupo de amigos, vazou e viralizou na internet. "Era um meme desses que a gente recebe todo dia no WhatsApp, sabe? Isso acabou ofendendo alguns", escreveu o parlamentar.

Na imagem criticada por uma parte da população local, o próprio vereador aparecia na foto, ao lado esquerdo. Já do outro lado, uma espécie de card feito pela prefeitura da cidade com um comunicado solicitando que as "pessoas feias continuem usando máscara". O post fazia referência ao decreto lançado nesta semana que desobriga o uso de máscaras em ambientes fechados.

"Às pessoas que se sentiram ofendidas, meu pedido de desculpas. Todos merecem respeito", destacou na publicação feita horas depois da viralização. Ao longo do texto publicado em seu Instagram oficial, o político admitiu ter errado, mas também afirmou que a repercussão do caso foi usada por opositores "serviu como prato cheio à velha política".

O parlamentar ainda ofertou que não irá mudar o seu comportamento. "Continuarei sendo o Victor que prefere não ter frescura do que seguir uma falsa formalidade". Aliados e vereadores de outros partidos comentaram a publicação como forma de apoio a Victor. "Errar faz parte, reconhecer te torna grande, irmão", escreveu o vereador do Paraná Renan Ceschin (PODE).

COM A PALAVRA, VICTOR HUGO FORTE

