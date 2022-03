Gabriel Boric toma posse como presidente do Chile

11/03/2022 | 20:32



Gabriel Boric tomou posse nesta sexta-feira, 11, como presidente do Chile, sem gravata e cercado por maioria de mulheres em seu gabinete, uma mudança de rumo que pode ser vista no primeiro dia à frente de um país abalado após a crise de 2019.

"Perante o povo e os povos do Chile, eu prometo", disse Boric, o mais jovem presidente da história do país, com apenas 36 anos, para depois erguer o punho esquerdo e assinar sua posição de autoridade máxima sem esconder a emoção de assumir com "grande senso de responsabilidade e dever para com o povo."

"Faremos o possível para superar os desafios que enfrentamos como país", disse ele ao encerrar a cerimônia de posse no Congresso em Valparaíso, a 120 km de Santiago.

Cercado pelas mulheres que comporão o novo governo do Chile, Boric assumirá o cargo em um dos momentos mais desafiadores desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet, em 1990.

"Pensando em minhas avós, minha mãe, minha filha, filho, enteadas, em milhões de mulheres que lutaram durante séculos para quebrar barreiras", postou no Twitter a ministra da Justiça e Direitos Humanos, Marcela Ríos.

O ex-líder estudantil recebeu a faixa presidencial de Sebastián Piñera, de 72 anos - o dobro de sua idade - que termina seu segundo mandato como parte de um ciclo político que trouxe avanços graças ao modelo neoliberal, mas também deixou uma grande lacuna de desigualdade que desencadeou grandes protestos em outubro de 2019.

Das pitorescas colinas de Valparaíso, os vizinhos reclamaram porque queriam ver Boric, que desceu do Ford Galaxie no qual fez um passeio formal com sua ministra do Interior, Izkia Siches, também de 35 anos.

O carro foi conduzido pela primeira vez por uma mulher, a suboficial dos Carabineros, Lorena Cid, parte de sua escolta desde novembro de 2021.

como uma promessa de uma nova esquerda", disse à AFP a estudante Ana María Soto.

Após a cerimônia, os ministros prestaram juramento perante o Presidente Boric, começando por Siches, médica de profissão, que será a primeira mulher ministra do Interior.

Assim como Boric e Siches, Camila Vallejo e Giorgio Jackson fazem parte da geração de estudantes que liderou os protestos em 2011 exigindo maior acesso à educação gratuita e de qualidade e expondo as lacunas sociais deixadas pela jovem democracia chilena.

Eles e os outros 24 ministros, 14 deles mulheres, juntaram-se a delegações internacionais e convidados especiais em um jantar no Cerro Castillo, no balneário vizinho de Viña del Mar.

A ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff participou da cerimônia, diferentemente do atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro. Entre outros líderes, estiveram o diplomata da Ilha de Páscoa, Manahi Pakarati, que recebeu cada convidado como Diretor de Protocolo: os presidentes do Uruguai, Luis Lacalle Pou; da Argentina, Alberto Fernández; do Peru, Pedro Castillo; Rei Felipe VI da Espanha; Luis Arce, da Bolívia.

Santiago

Centenas de pessoas começaram a chegar perto do palácio presidencial de La Moneda esperando Boric chegar no carro conversível pela Avenida Alameda, a maior via de Santiago, e entrar na sede do Executivo pela primeira vez como presidente.

Lá ele fará um discurso de uma das varandas com vista para a Plaza de la Constitución, onde seus seguidores ocupam o local desde o meio-dia, esperando para ver o novo presidente.

As bandeiras coloridas com o nome de Boric que foram exibidas no final de 2021 durante a campanha eleitoral foram novamente vendidas nas calçadas próximas e acenadas nas mãos dos cidadãos que se reuniram perto do palácio. Havia também pessoas usando a faixa presidencial. (Com agências internacionais)