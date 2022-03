Bia Haddad perde para dinamarquesa e está eliminada do torneio de Indian Wells

11/03/2022 | 20:28



Beatriz Haddad Maia está fora do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. A brasileira foi derrotada, nesta sexta-feira, em 1h36 de jogo, pela dinamarquesa Clara Tauson, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

O primeiro set foi equilibrado, mas foi marcado por quebra de saque dos dois lados. Tauson, apontada como um dos novos talentos do tênis, teve um jogo consistente no saque e também na troca de bolas. Com isso, obteve mais uma quebra e fez 1 a 0 no placar.

Com uma variação maior de jogo, Tauson se apresentou ainda melhor no segundo set, conseguiu quebrar o saque da brasileira e abriu 4 a 1 e 5 a 2. Bia ainda reagiu e conseguiu impedir inicialmente a vitória da adversária, mas caiu no game seguinte e acabou eliminada.

Tauso vai enfrentar na próxima rodada a polonesa Iga Swiatek, terceira cabeça de chave em Indian Wells, que levou um susto diante da ucraniana Anhelina Kalinina, ao perder o primeiro set por 7/5. Mas impôs seu jogo forte e buscou a virada com fáceis 6/0 e 6/1.

A romena Simona Halep também precisou de três sets para avançar à terceira rodada, ao fazer 6/2, 4/6 e 6/2 sobre a russa Ekaterina Alexandrova. Já a britânica Emma Raducanu superou a francesa Caroline Garcia por 6/1, 3/6 e 6/1.

A grande surpresa da segunda rodada foi a eliminação da checa Karolina Pliskova, cabeça 7, que cedeu a virada para Danka Kovinic, de Montenegro. Após fácil 6/2 na primeira parcial, a favorita viu a rival crescer e aprontar com 7/5 e 6/4.