Seleções podem tirar Gómez e Weverton da fase decisiva do Paulistão no Palmeiras

11/03/2022 | 19:58



Todo torcedor fica orgulhoso de ver seus jogadores convocados para defender seus países. Nesta sexta-feira, o palmeirense viu Weverton e Gustavo Gómez serem chamados para a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Catar. O que poderia ser uma festa, contudo, se transformou em preocupação, pois a dupla desfalcará a equipe justamente na reta final do estadual.

O Palmeiras vem se destacando há um bom tempo por ter uma das melhores e mais seguras defesas do País. E o goleiro brasileiro e o zagueiro paraguaio são os grandes pilares deste sistema sólido. Como o calendário está extremamente apertado em 2022, a dupla poderia voltar apenas em uma eventual segunda partida da final do Paulistão caso o clube não solicite a liberação.

A classificada seleção brasileira enfrenta o Chile no dia 24 de março e a Bolívia no dia 29, enquanto o eliminado Paraguai encara Equador e Peru nas mesmas datas. As quartas de final do Paulistão serão no dia 23 e as semifinais nos dias 26 e 27, ambas em jogo único.

Weverton e Gómez poderiam até jogar uma eventual primeira final caso o Palmeiras siga confirmando o favoritismo na competição, no dia 30, a depender do desgaste, pois estariam bem distantes do Brasil na véspera. A seleção de Tite virá da altitude boliviana e o esquadrão paraguaio da distante Lima. Como o zagueiro é capitão da seleção, jogaria o tempo todo e dificilmente teria condições de atuar no dia seguinte.

Abel Ferreira já reclamou bastante do prejuízo que vem sofrendo com as convocações. Raphael Veiga poderia ser outro problema, mas acabou preterido por Tite para alívio do português, que somente neste sábado define quais jogadores mandará a campo no clássico com o Santos, domingo, no Allianz Parque.

Nesta sexta-feira os titulares fizeram apenas reabilitação física após o 1 a 0 no São Paulo, enquanto os reservas foram observados em treino coletivo contra o time sub-20. Abel deve dar descanso para algumas peças, pois na quinta-feira o Palmeiras fecha sua série de clássicos contra o Corinthians.