'BBB 22': DG desclassificado e prova de resistência com mais de 18h são destaques

11/03/2022 | 19:51



A oitava prova do líder do Big Brother Brasil, que é de resistência e que começou ainda no programa ao vivo da última quinta-feira, 10, seguiu pela manhã e tarde desta sexta-feira, 11. Até o fechamento desta matéria, foram ultrapassadas 18 horas de prova e continuam na disputa Arthur Aguiar, Linn da Quebrada, Lucas, Natália e Paulo André. A prova vai durar até o programa ao vivo desta sexta-feira, 11, e deve ter até 24 horas de duração. Caso ainda haja participantes na prova quando o tempo limite for atingido, os eliminados irão sortear o vencedor.

Por volta de 16h20 desta sexta-feira, 11, o ator Douglas Silva foi desclassificado por ter cochilado durante a prova: "Dormi em pé", confessou o participante. A equipe do artista se pronunciou no Twitter dizendo que outras pessoas também descumpriram a mesma regra.

O líder da semana, Pedro Scooby foi o primeiro a abandonar a resistência com pouco menos de seis horas de prova. O segundo eliminado, o pipoca Vinicius, deixou a disputa um pouco antes de completar oito horas de resistência. Gustavo foi o terceiro a desistir, deixando a competição logo depois do cearense.

Na sequência, foi a vez de Jessilane, que completou um pouco mais de 10 horas de prova. Eslovênia foi a quinta participante a deixar a resistência, com mais de 13 horas de permanência e, a seguinte foi a médica Laís, que completou mais de 14 horas de prova. O único integrante que não participou foi Eliezer, que acabou vetado pelo líder Scooby.

Participantes resistem e discutem durante prova

Com quase 10 horas de disputa, Natália começou a trabalhar seu psicológico para se manter na prova repetindo o mantra: "Eu vou conseguir!". Em outro momento, durante conversa com Lina, a sister declarou: "Desistir não é uma opção!"

E também teve treta. Durante o horário de almoço, Paulo André e Natália tiveram uma mini discussão após o P.A. dar a entender que levaria Jessilane para o VIP, caso ganhe o líder, contudo a designer de unhas, que é amiga da bióloga, se irritou com a promessa: "Mas, isso ele tem que fazer de coração. Não é porque vai desistir da prova, não". O atleta rebateu: "Viaja não, Natália. Até parece. Falei isso há maior tempão".

Dinâmica do próximo paredão

No próximo domingo, 13, será formado o 8º paredão do BBB 22. Eliezer foi vetado por Scooby na prova do líder, mas tem direito a um contragolpe, que não pode ser o surfista. No sábado, 12, ocorre a prova do anjo e o vencedor terá direito a imunizar um integrante. Na votação de domingo o líder indicará uma pessoa direto ao paredão e o integrante que Eliezer contragolpear também terá direito a um voto direto. A casa vai votar no confessionário e indicar mais uma pessoa. Todos indicados, exceto o do líder, disputarão a prova bate e volta, e o paredão será triplo.