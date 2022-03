Sainz é o mais veloz do dia nos testes da F-1 no Bahrein; Ricciardo tem covid-19

11/03/2022 | 17:28



Após 60 voltas, Carlos Sainz, da Ferrari, foi o mais rápido no segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein. O espanhol fez a melhor volta nesta sexta-feira em 1min33s532, superando o holandês Max Verstappen, atual campeão mundial, da Red Bull (1min34s011, 86 voltas).

O canadense Lance Stroll, da Aston Martin, ficou em terceiro (1min34s064, 69 voltas), deixando o heptacampeão Lewis Hamilton na quarta colocação (1min34s141, 47 voltas).

Com 111 voltas, o francês Esteban Ocon classificou a Alpine em quinto (1min34s276), enquanto o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, foi o sexto (1min34s366, 54 voltas) e o britânico Lando Norris, da McLaren, o sétimo (1min34s069, 59 voltas).

O oitavo tempo ficou para o alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin, 1min36s020, 40 voltas), à frente do sueco Kevin Magnussen, da Haas (1min36s505, 39 voltas). Apesar do recorde para o dia de 119 voltas, o japonês Iuki Tsunoda só conseguiu o décimo tempo (1min36s802), com sua Alpha Tauri, seguido pelo finlandês Valtteri Bottas, da Alfa Romeo (1min36s987, 25 voltas).

O outro piloto da Haas, o alemão Mick Schumacher, foi 12º (1min37s846, 23 voltas), seguido pelo britânico George Russell, da Mercedes (1min38s585, 66 voltas).

Os dois últimos tempos do dia foram do francês Nicholas Latifi, da Williams (1min39s845, 12 voltas), e do chinês Zhou Guanyu, da Alfa Romeo (1min39s984, 48 voltas).

COVID - O australiano Daniel Ricciardo testou positivo para covid-19, ficou de fora dos testes do Bahrein, mas deverá disputar a primeira prova do ano na semana que vem.

O piloto da McLaren se sentiu mal na quarta-feira, um dia antes do início dos testes no Circuito Internacional do Bahrein, quando os testes foram negativos. Já na sexta-feira, após a conclusão do segundo dia dos testes, a McLaren revelou que o australiano deu positivo. A equipe informou que o piloto está em isolamento.

"Infelizmente, perdi os testes, mas estou começando a me sentir melhor. Vou ficar isolado e me concentrar apenas para o próximo fim de semana. Muito obrigado a Lando e McLaren pelo trabalho pesado, devo a vocês algumas cervejas (leite para Lando)", brincou Ricciardo.