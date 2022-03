Compositor de São Bernardo se apresenta em São Paulo

Carolina Helena

Especial para o Diário



11/03/2022 | 17:11



O sambenardense Erineu Maranesi, é pianista, cantor e compositor, que elabora obras para piano e canções com letras próprias elaboradas em inglês, francês, italiano e português, é o autor de várias composições eruditas e contemporâneas para piano, e canções para o século XX e XXI.

O compositor possui músicas de grande sucesso internacionalmente, como a composição “Meus melhores momentos”, a obra instrumental para piano foi regravada pelo famoso clarinetista Eddie Daniels. A mesma canção foi posteriormente inserida na novela Norte Americana da ABC Network Television “One Life to Live”, se tornando assim a única composição do Brasil, a ter sido incluída em uma trilha sonora de uma novela nos EUA.

Erineu criou, durante a pandemia, a música "Rafiki''s Song, Uganda 2020. String Beats", sendo o primeiro e único pianista, desde Chopin, a demonstrar musicalmente os batimentos de cordas do piano acústico.

Muitas das suas composições para piano foram gravadas e catalogadas por artistas de renome internacional e nacional, como Eddie Daniels, Leny Andrade, Célia Cruz, Durval Ferreira, Edson Frederico, Elenice Maranesi e outros.

O Recital "Obras Para Piano De Fins Do Século XX Inícios Do Século XXI", acontecerá nos dias 11 e 18 de março de 2022 às 19h30, o Complexo Cultural FUNARTE, Sala Guiomar Novaes, com endereço à Alameda Nothmann, 1.058, Campos Elísios, São Paulo, capital. O ingresso custa 30 reais a inteira e 15 reais a meia.