Artista plástica expõe seus quadros na OAB de Santo André

11/03/2022 | 17:09



A artista plástica paulista Sylvia Cordeiro, 62 anos, pinta desde a época que estudava Artes Plásticas na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, há pelo menos 40 anos. Seu trabalho, que retrata a paixão da artista por pessoas e pela natureza, será exposto na OAB de Santo André, para todos os amantes da arte que queiram prestigiar belos quadros.

A mostra conta com 16 peças que se baseiam em fotos e registros ao vivo, que Sylvia faz aos finais de semana, principalmente no litoral paulista. “Sou apaixonada pela natureza e pelas pessoas. Meu trabalho se baseia nisso. Sempre fui mais atraída pelo estilo figurativo e meus temas geralmente são pessoas, flores e paisagens. Alterno entre as técnicas de grafite, carvão, pastel seco, aquarela e óleo sobre tela.”, conta.

Exposição de trabalhos de Sylvia teve abertura no dia 07/03 e se estende até o dia 22/03, na OAB de Santo André, na Av. Portugal, 233 - Centro, Santo André.