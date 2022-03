Maíra Cardi critica postura de Luana Piovani e manda recado: - Escolheu a pessoa errada

11/03/2022 | 16:11



Maíra Cardi foi às redes sociais nesta sexta-feira, dia 11, para rebater mais uma fala de Luana Piovani. A atriz acusou a esposa de Arthur Aguiar de atacar o feminismo para defender a postura do brother dentro da casa mais vigiada do Brasil.

No dia 8 de março, Luana tinha feito um discurso sobre o fato de Jade ter sido eliminada do programa no Dia das Mulheres ao passo que uma das opções de voto era um homem que tinha traído a esposa diversas vezes. Mais tarde, Piovani voltou a web para se desculpar por sua fala e explicar que sua crítica foi injusta tendo em vista que não está acompanhando o BBB22.

Depois de ter recuado seu posicionamento, a atriz voltou a atacar Arthur e sua esposa.

Por que será que homem tem a tendência a achar que mulher é centro de reabilitação? Vai ver que é porque assim permitimos. Que tal sair da caixinha e pensar sem ser rebanho um pouco?, ela questionou.

Piovani também aproveitou o momento para alfinetar Maíra, que revidou o comentário sobre a infidelidade de Arthur apontando que a artista também havia traído seu antigo namorado, Rodrigo Santoro. Luana publicou um texto que fala sobre a rivalidade feminina:

[Existe] uma tática do patriarcado, que é colocar mulheres umas contra as outras. O objetivo é simples, sem a união feminina, a estrutura social permanece nas mãos masculinas.

Por fim, a ex-mulher de Pedro Scooby convidou seus seguidores a serem contra a competição ente mulheres e criticou as atitudes de Cardi.

Não adianta nada dizer que me admira, que me acha um mulher foda, se na hora da lição, na hora de subir um degrau, vocês se apegam ao antigo, ao obviamente socado na nossa cabeça, patriarcado sujo. Eu confio em vocês, meus seguidores pensantes e sensatos. Esse milhão de seguidor que ganhei a mais não me interessa se for pra ser tapado. Prefiro meus três milhões pensantes.

Em resposta, a influenciadora botou a boca no trombone e mais uma vez criticou as ações de Luana. A musa fitness deixou claro que não gosta de ficar mandando indiretas pela internet e convidou a atriz para tomar um café e discutir a situação.

- Então, Luana, você quer tomar um chá aqui em casa? Eu estou de portas abertas para gente conversar, para você falar tudo o que você quiser. É muito feio a gente ficar por aí falando mal, voltando atrás, falando mal de novo, não está legal! Eu sei que você gosta disso, gosta desse tumulto, mas você escolheu a pessoa errada porque eu sou bem parecida com você, no sentido de não calar a boca. Então, recado dado e o cafézinho está aqui te esperando com bolo saudável e sem açúcar e eu posso até preparar um pão sem glúten para você. Meu telefone está no seu direct, esclareceu.

Maíra também expôs que não entende o posicionamento de Piovani na situação e a repreendeu por dizer que não ligava para seus novos seguidores.

- Mais uma vez, eu acho você maravilhosa, só que como todo mundo, inclusive eu, às vezes a gente erra e não é feio dizer que a gente errou. E também a gente não precisa desprezar os nossos seguidores porque eles não pensam como a gente. O mundo não gira em torno do nosso umbigo. Beijo, finalizou.