Kourtney Kardashian e Travis Barker são flagrados em clima de pegação na Califórnia

11/03/2022 | 16:11



Pegou fogo! Kourtney Kardashian e Travis Barker protagonizaram cenas quentíssimas na praia de Laguna Beach, na Califórnia, nos Estados Unidos - e, de acordo com o site TMZ, os pombinhos estão curtindo os dias no hotel Montage Resort, e chamaram atenção dos banhistas ao trocaram amassos na areia.

A irmã de Kim Kardashian foi flagrada em cima do noivo, com as mãos dele puxando o jeans dela um pouco mais para baixo e trocando muitos beijos e carícias.

E, ainda segundo o portal, uma família que estava próxima aos dois, com crianças, teriam pedido para que eles procurrassem um quarto. Eita!