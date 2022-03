Prova do Líder no BBB: Natália vira meme por possível gravidez e faz planos para aproveitar quarto do líder com Eliezer: Lá pode fazer barulho

11/03/2022 | 16:11



Ainda está rolando no BBB22 a Prova do Líder! Os brothers estão na disputa para nomear o novo líder da semana - e uma das sisters que segue na prova é Natália. O que chamou a atenção foi o que a está motivando a se manter no desafio. Em conversa com Linn da Quebrada, Nat revelou seu objetivo:

- Quero o quarto. Cama grandona e lá pode fazer barulho, falou ela.

A confinada, que vem tendo uma relacionamento um tanto qunto conturbado com Eliezer, quer aproveitar o quarto do líder com o affair.

- Ah, por isso que você quer né?, reagiu Linn.

E nao parou por aí. Natália também virou meme durante a disputa. Os internautas vêm apontando que a sister estaria grávida dentro do reality após ela reclamar de enjoos matinais, já que ela teve relações sexuais com o brother Eliezer.

Por isso, a web está se divertindo fazendo montagens com a sister. Durante a prova, ela está utilizando uma acessório em formato de TV e os internautas mexeram na imagem e colocaram um ultrassom na peça, dando a entender que ela estaria com um bebê na barriga. Pode?

Apesar dos boatos levantados sobre uma possível gravidez, a equipe da sister já se posicionou e afirmou que não há cabimento nos rumores feitos sobre Natália.