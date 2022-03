Bolsas da Europa fecham em alta, com dados do Reino Unido e falas de Putin

11/03/2022 | 15:17



As principais bolsas europeias fecharam em alta nesta sexta-feira, 11, após sessão de quedas de ontem. As ações ganharam impulso diante de dados econômicos positivos no Reino Unido e comentários do presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre possíveis negociações por uma solução da guerra na Ucrânia. Além disso, o mercado monitorou números de inflação da Alemanha, que vieram de acordo com o esperado.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,95%, a 431,17 pontos. Enquanto o londrino FTSE 100 subiu 0,80%, a 7.155,64 pontos, com Anglo American (+2,13%) e Pearson (+18,01%) entre os destaques. Na semana, a alta foi de 2,41%. Já o parisiense CAC 40 avançou 0,85%, a 6.260,25 pontos, com alta semanal de 3,27%.

Os mercados europeus já abriram em alta hoje, com investidores de olho em indicadores britânicos: o Produto Interno Bruto (PIB) teve alta mensal de 0,8% em janeiro, superando as expectativas, e a produção industrial avançou 0,7%, também acima do que se previa.

Mais tarde, as ações aceleraram após Putin indicar que houve avanços nas negociações com a Ucrânia por uma solução diplomática para o conflito. Analista-chefe da CMC Markets, Michael Hewson destaca que embora a recuperação desta semana seja uma pausa bem-vinda após três semanas de perdas, qualquer deterioração no sentimento no fim de semana pode ver esses ganhos revertidos "em um piscar de olhos", se a Rússia optar por aumentar ainda mais a ameaça de uso de armas químicas ou biológicas.

De acordo com o Julius Baer, a invasão da Ucrânia pela Rússia é um "choque massivo" aos mercados financeiros. Para o banco suíço, em resposta ao aumento dos preços, bancos centrais terão de normalizar sua política monetária e, no futuro, não poderão apoiar a demanda tão fortemente. Membro do Conselho de Administração do Banco Central Europeu, Mario Centeno, destacou hoje que a política monetária deve buscar uma posição mais neutra e menos acomodatícia, mas a mudança precisa ser coordenada com as políticas orçamentárias europeias.

Investidores também acompanharam a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha, que acelerou para 5,1% em fevereiro, ante 4,9% em janeiro. O número de hoje veio em linha com as expectativas de analistas.

Em Frankfurt, o DAX teve alta de 1,38%, a 13.628,11 pontos, com papéis da Siemens Energy AG (+4,34%) e Airbus Group (+3,63%) em alta. Na semana, o avanço foi de 4,07%. Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,68%, a 23.041,20, com alta semanal de 2,56%. Nas praças ibéricas, o PSI 20 subiu 1,51%, a 5.608,01 pontos. Na semana, o aumento foi de 5,18%. Já o IBEX 35 teve alta de 0,90%, a 8.142,10 pontos, subindo 5,45% na semana.