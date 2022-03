Preta Gil fala sobre a morte de Paulo Gustavo: Tento todos os dias ressignificar essa dor em mim

11/03/2022 | 15:10



Preta Gil arrumou um tempinho em sua agenda para dar uma entrevista para a revista Claudia e falou sobre a saudade imensa que sente de Paulo Gustavo, um de seus grandes amigos, que acabou morrendo após complicações da Covid-19.

- Eu fui num fundo de poço real, um estado de tristeza, de desespero. Mas eu tentei e tento todos os dias ressignificar essa dor em mim, pensando em como o Paulo gostaria que eu estivesse reagindo, como ele gostaria de me ver feliz.

Lembrando que além da entrevista para a revista, a cantora também é capa da nova edição online do mês de março. Preta Gil ainda explicou que além da perda do humorista passava ainda pela dor da morte de sua avó e a ausência dos palcos por conta da pandemia.

- Estar no convívio com o meu filho e minha neta, viver essa presença de amor e afeto, me dá forças para continuar. O primeiro dia foi uma dor muito grande ? porque criar é muito prazeroso, mas também muito doloroso. Você tem que se conectar com a sua inspiração e buscar esse sentimento nas coisas boas da vida. No cenário pandêmico e caótico em que a gente está, fica difícil. A atmosfera não é propícia para isso. Eu fui pela arte.