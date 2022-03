Guedes diz que Brasil tem mais iPhones do que pessoas

11/03/2022 | 15:06



Sem citar números, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta sexta-feira, 11, que há mais iPhones do que pessoas no País. "Já somos o quarto maior mercado digital do mundo. Tem mais iPhones no Brasil que população. Os brasileiros têm um, dois iPhones às vezes", disse Guedes em coletiva de imprensa após o lançamento do plano nacional de fertilizantes, no Palácio do Planalto.

A depender do modelo, um iPhone pode custar até R$ 13 mil.