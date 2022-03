São Caetano cria Conselho para ampliar a participação popular na Educação

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



11/03/2022 | 14:45



São Caetano vai ampliar a participação popular na educação do município. Em reunião na noite desta quarta-feira (10) no Cecape (Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação) Dra. Zilda Arns, no bairro Barcelona, o prefeito da cidade, José Auricchio Júnior (PSDB), se reuniu com representantes das APMs (Associação de Pais e Mestres) de 65 escolas da rede municipal de ensino para a criação do Conselho de APMs.

“Este é o início da concretização deste projeto. Com cada uma das 65 escolas municipais representadas no Conselho, o processo de aprimoramento da rede se torna equânime e verticalizado. Ganha celeridade e assertividade na ponta, que são os nossos 22 mil alunos”, destacou Auricchio.

A secretária municipal de Educação, Minéa Fratelli, esteve no local para a apresentação do cronograma de reuniões e as diretrizes de trabalho aos representantes do novo conselho. A medida visa estimular o envolvimento de pais e responsáveis na educação do município, já que com a medida ficará mais fácil para que a administração pública ouça as demandas da população e encaminhe para a rede municipal.

Entre as principais atribuições do conselho, estará o debate de ações que envolvam gastos nas escolas, para que os conselheiros das 65 escolas possam repassar com clareza as informações diretamente aos familiares e responsáveis dos 22 mil alunos da rede municipal de educação, aprimorando as iniciativas a serem realizadas nas unidades de ensino.