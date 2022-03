Prefeitura de São Bernardo vistoria obra de reforma e ampliação da EMEB Gofredo Teixeira

Da Redação



O trabalho de revitalização das unidades escolares de São Bernardo segue avançando. Nesta sexta-feira (11), o prefeito Orlando Morando realizou vistoria às obras da EMEB Gofredo Teixeira da Silva Telles, no bairro Baeta Neves. A unidade recebe uma reforma completa, com investimento de R$ 4,3 milhões, para dar mais qualidade ao atendimento da comunidade escolar, além de possibilitar a ampliação e adesão ao Programa Educar Mais, que oferece ensino em tempo integral.



Conforme explica o chefe do Executivo, a expectativa é a de que as intervenções estejam concluídas para receber os alunos já no início do ano letivo de 2023. “Essa é uma escola antiga, inaugurada na década de 1970 e municipalizada em 1998, e que, agora, recebe as devidas melhorias. Aos poucos, estamos avançando com o nosso plano de transformação da educação, ofertando mais qualidade às nossas crianças e aos profissionais”, destaca o prefeito Orlando Morando.



Secretária da Educação de São Bernardo, Silvia Donnini observa que, a partir da reforma, a EMEB Gofredo Teixeira da Silva Telles terá sua capacidade de atendimento ampliada, passando a ofertar 540 vagas em período integral. “Para possibilitar essa importante obra, durante o ano letivo de 2022, os estudantes estão sendo atendidos em unidades escolares do entorno, sem qualquer prejuízo”, observa.



A obra da EMEB Gofredo Teixeira da Silva Telles inclui, entre os serviços externos, pintura, revisão dos sistemas de instalações hidrossanitários, elétrico e de proteção contra incêndio, reforma da fachada, demolição de espaço anexo, recuperação de talude, reconstrução de muro de arrimo e do piso, melhoria no acesso à secretaria e ao estacionamento, impermeabilização de calhas e lajes, revisão de telhado, calhas e rufos, instalação de para-raios e limpeza de claraboias.



No caso das intervenções internas, estão sendo realizados o fechamento do refeitório e remanejamento da cozinha, construção de áreas de apoio e serviço, adequação da rampa de acessibilidade, ampliação das áreas de depósito e arquivo, reforma das salas de aula, substituição das divisórias e vedação de janelas e placas de concreto, reconstrução de sanitários, além da construção de sete salas.



Para a dona de casa Maria Selma da Silva, 55 anos, representante da Associação de Pais e Mestres (APM), é uma alegria observar que a escola onde os filhos estudaram e que agora acolhe os netos está sendo bem cuidada pela Prefeitura. “Acompanho de perto o trabalho feito aqui. É uma escola antiga e muito boa. Agora vai ficar melhor ainda”, confia a moradora do Baeta Neves há mais de três décadas.