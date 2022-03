Fábio Porchat e Júlia Rabello postam video brincando com Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert

11/03/2022 | 14:10



Fábio Porchat é uma pessoa extremamente alto astral e todo mundo já sabe disso, e na manhã desta sexta-feira, dia 11, o humorista encontrou com Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert e Júlia Rabello. E claro, esse encontro sairia muita coisa engraçada, não é mesmo!?

E como você já deve saber, Rodrigo e Fernanda são sempre mencionados como um grande casal e exemplo de qualquer relação para todo mundo. E claro que Fábio Porchat iria brincar com essa situação e com a beleza do casal.

Minha gente, estou pensando aqui... Seríamos eu e a Júlia Rabello uma versão AliExpress [site de compras chinesas] da Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert? Numa meia luz, a pessoa um pouco alterada, a gente engana, né!?

A artista entrou na onda da brincadeira e postou:

Se você olhar de longe, no escuro e bêbado, eu e o Fabio Porchat parecemos com eles (só que numa versão baixo orçamento).

Nos vídeos, os dois aparecem super alto astral e se divertem fazendo comparações com o casal.

Isso aqui podia ser o Porta dos Fundos, porque a gente, para vir gravar o programa, a gente se embeleza, a gente maquia, bota uma roupa. A gente se olha no espelho e se acha maneiro. Você não olha e fala assim: ah, eu estou bem, estou bonito hoje?. Aí a gente dá de cara com eles, comentou Porchat.